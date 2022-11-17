Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklama ile Edremit- Yeni Cami Mahallesi Kale Caddesi'nde içme suyu hattı bağlantı çalışması nedeniyle Van'ın Edremit ilçesinin Yeni Cami Mahallesi'nde 7 saatlik zorunlu su kesintisine gideceğini duyurdu.

ÇEVRE 17.11.2022, 09:07
Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklamada, "Edremit/Yeni Cami Mahallesi Kale Caddesi'nde içme suyu hattı bağlantı çalışması nedeniyle; 17 Kasım 2022 Perşembe (Bugün) saat 09:00 - 16:00 saatleri arasında Yeni Cami Mahallesi'nde zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.

Şehrivan Gazetesi

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