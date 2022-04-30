Dikkat! Van'da sular kesilecek!

VASKİ yaptığı açıklamada," Süphan mahallesindeki içme suyu hattında oluşan arızası nedeniyle,3 0 Nisan 2022 Cumartesi (Bugün) saat 13:00 ile 17:00 saatleri arasında Süphan ve Şabaniye mahallelerinin bir kısmında zorunlu su kesintisine gidilecektir."Denildi.