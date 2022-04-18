Dikkat! Van'da sular kesilecek!

VASKİ yaptığı açıklamada; " İpekyolu Selimbey mahallesinde meydana gelen arıza nedeniyle; 18 Nisan Pazartesi (bugün) saat 9:30 ile 13:30 saatleri arasında Selimbey, İskele, Abdurrahman Gazi ve Yalı mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu." Denildi.