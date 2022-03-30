Dikkat! Van'da sular kesilecek!

VASKİ, yaptığı açıklamada; "Tuşba Şemsibey mahallesinde yapılacak deplase çalışması nedeniyle; 30 Mart Çarşamba (Bugün) Saat 09:30 ile 16:00 saatleri arasında Organize Sanayi Bölgesi, Bardakçı TOKİ ve Şemsibey mahallesinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.

İşte yapılan o açıklama: