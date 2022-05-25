Dikkat! Van'da birçok mahallede sular kesilecek!

VASKİ'den yapılan acıklamada, "Erciş ilçe merkezindeki ana şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Mayıs saat 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Erciş ilçe merkezine bağlı mahallelerde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir."