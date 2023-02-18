Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular

Van Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, depremden etkilenen Malatya'da hayvanların bakım, tedavi, cerrahi müdahale ve beslenmelerini yaparak "yaralarına merhem" oldu.

ÇEVRE 18.02.2023, 17:19
Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular

Van Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da 12 Şubat'ta göreve başladı.

Depremden zarar gören ya da etkilenen hayvanlar için 2 veteriner hekim, 4 teknik ekip, 6 yardımcı personelin de aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik ekip, Mobil Kısırlaştırma ve Tedavi Hastanesinin yanı sıra destek araçlarıyla kent genelinde tarama yaptı.

Enkaz altında kalan ve depremden etkilenen hayvanların bakım, tedavi, beslenme ve gerektiğinde cerrahi müdahalelerini yapan ekipler, kırsalda ayrıca yaban hayvanlarını da besliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, AA muhabirine, kentin her bir noktasındaki hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Allahverdi, "Özellikle sahipsiz hayvanlar başta olmak üzere, sahipli, kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş ayrımı yapmaksızın ve en önemli boyutu olarak yabani hayvanları da göz ardı etmeksizin çalışma yapıyoruz. 1,5 tona yakın bayatlamış ekmeği uzak yerlerdeki yabani hayvanlara dağıttık." dedi.

"En hızlı şekilde ulaştırmaya çalıştık"

"200 büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvana da müdahale etmek üzere binin üzerinde bir hayvanla temas kurma şansımız oldu" diyen Allahverdi, şunları kaydetti:

"6 gün boyunca bu hayvanların beslenmesini sağladık. Bugüne kadar 7 tona yakın kedi köpek maması, 2 tona yakın kanatlı hayvanlara mama dağıtımı gerçekleştirdik. Malatya'da 40 tonun üzerine mama stokumuz var. Hayvansever ve hayvanı bulunan vatandaşlarımıza talepleri olması durumunda ve geldiğimiz her noktada vatandaşımıza mamaları en hızlı şekilde ulaştırmaya çalıştık. Yaralı hayvan gördüğümüzde orada tedavi etme şansımız varsa araçlarımızda bulunan her türlü imkanımızla tedavi ediyoruz ve beslenmesini sağlıyoruz. Hayvanımızı yerinde tedavi yapamazsak Malatya Büyükşehir Belediyesi barınağına götürerek cerrahi müdahaleyi yapıyoruz."

Arama kurtarma köpeğine cerrahi müdahale yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Başhekimi Özge Kerem ise enkaz çalışmalarında yaralanan bir arama kurtarma köpeğine cerrahi müdahalede bulunduklarını söyledi.

Enkazdan çıkarılan ve mahsur kalan hayvanlara yetişmeye çalıştıklarını anlatan Kerem, "Çok fazla ihbar var ve hepsine özveriyle yetişmeye çalışıyoruz. Gerek cerrahi müdahale olsun gerek yerinde tedavi olsun her şeyi yapmaya çalışıyoruz. 4 köpek operasyonu yaptık, hepsi enkazda yaralanmış hayvanlardı. Bir köyde enkazda kalan köpeğe alçı uygulaması yaptık." ifadelerini kullandı.AA

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