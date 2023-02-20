Deprem bölgesinde yeni şehirler nasıl olacak? Bakan Kurum detayları açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem yürekleri yaktı...

Sahada çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, tek bir canın izini sürmeye devam ediyor.

7.7 ve 7.6'lık depremlerde birçok binada yıkım meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yerleşim alanlarına dair açıklamalarda bulundu.

Yeni konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek

Gaziantep AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğinin yapılacağını belirtti.

Deprem bölgesine yapılacak yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini de vurgulayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Tek hedefimiz en doğru yere en hızlı şekilde yapmak"

Devletimiz, arama kurtarma, geçici barınma ve yine kalıcı konutların yapım sürecini 11 ilimizde tüm birimlerimizin koordinasyonları içerisinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde yürütmektedir. Amacımız, hedefimiz burada yaşayan kardeşlerimizi eski mutlu günlerine bir an önce getirmek istiyoruz. Güvenli, sağlıklı içinde huzurla yaşayacakları konutları bir an önce yapmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaları yürütürken hassasiyetle davranıyoruz.

Ülkemizde söz sahibi olan bilim insanlarıyla, akademisyenlerimizle bir araya geleceğiz. Zeminlerimizi, alanlarımızı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Tek hedefimiz bundan sonraki süreçte konut sürecini en doğru yerde, en hızlı şekilde yapmak üzere çalışmaları yürütmektir. Konteyner kentlerimizi kuruyoruz 4 bin 500 konteynerin kurulumuna Gaziantep'te başlanmıştır. Yarın itibarıyla konteyner kentlerimize vatandaşlarımızı almaya başlıyoruz. Tüm Türkiye'den gelen kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Devletimizin eli son ana kadar afet bölgesinden çekilmeyecektir. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız.

"11 ilde 927 bin binanın incelemesi tamamlandı, 118 bin bina yıkılacak"

7 bin 328 uzmanımızla birlikte 11 ilimizde hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. 927 bin binanın incelemesi tamamlanmıştır. 118 bin binada yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Gaziantep geneline baktığımızda da 16 bin binanın ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımızın hasar tespitlerine itiraz hakları bulunmaktadır. Burada bir taraftan da hasar tespitle birlikte yeni yerleşim alanlarının nasıl yapılması gerektiği, buradaki kültürler varlıkları, demografik yapısı, yöresel mimariye yapma anlayışıyla çalışmaları yürütüyoruz.

"Sağlam zemin neredeyse şehirlerimizde yerleşmeyi bu alanlara çekmek suretiyle jeolojik etütlerimizi yapıyoruz"

Vatandaşlarımıza yeni, güvenli, huzurlu yuvalarının anahtarını vereceğiz. Mart ayı başında 30 bin konutun başlayacağını ifade etmiştik. 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim ediyor olacağız. İnşaat malzemeleri tedarikçileriyle bir araya geleceğiz. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Sağlam zemin neredeyse şehirlerimizde yerleşmeyi bu alanlara çekmek suretiyle jeolojik etütlerimizi yapıyoruz. Bilim insanlarımızla yarın bir araya geleceğiz.

Ensonhaber