Denetimler sonuç verdi; Van Balığı’nın boyu uzuyor

Türkiye geneli eş zamanlı su ürünleri denetimleri kapsamında, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve yol güzergâhında 66 adet denetim gerçekleştirildi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda karaya çıkış yerlerinde ve teknelerde yapılan denetimlerde Van Balığı'nın boyunun 22-23 cm'ye kadar uzadığı tespit edildi.

Toptan ve perakende satış yerlerinde yapılan denetimlerde deniz balıklarının asgari boyun üzerinde olduğu görülürken, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde yapılan denetimlerde balık yetiştiriciliği konularında üreticiler bilgilendirildi.

Yapılan denetimlerde balık stoklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve gelecek nesillerin su ürünlerinden mahrum bırakılmaması amaçlanıyor. Bu amaçla Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kolluk kuvvetleri ile işbirliği içerisinde, iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, yol kontrol noktalarında ve su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Van Bölge Gazetesi