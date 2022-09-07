Dalış eğitmeni, 9 yılda 2 ton çöp çıkardı

Bugüne kadar sadece dalışta topladığı atıkların 2 tonu bulduğunu belirten Erekinci, göle atılmış ilginç eşyalarla karşılaştıklarını söyledi. En çok cam şişe çıkardıklarını belirten Erekinci, "Atılanlar arasında kurusıkı tabanca ve okey taşları ile karşılaştık" dedi.

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü, son yıllarda dalgıçların da yeni adresi oldu. Van Gölü'ne dalmak isteyenlere ve dalışa yeni başlayanlara eğitimler de veriliyor. Türkiye Su Sporları Federasyonu 2 yıldız eğitmeni ve rehber dalıcısı olan Kadir Erekinci de 9 yıldır bu alanda çalışma yapıyor. Bir yandan dalış hizmeti veren Erekinci diğer yandan kendisiyle birlikte dalan öğrencileriyle gölde bulduğu çöpleri çıkarıyor.

Van Gölü'ne dalışı sevdirmek ve doğru elden öğretmek için hizmet verdiklerini anlatan Erekinci, “Burada Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı bir spor kulübümüz var. Onların da destekleriyle Edremit ilçesinde dalış hizmetini sunuyoruz. Bir yandan da suyun altında bulduğumuz her şeyi temizliyoruz; insanların 'kir', 'pis' dediği aslında insanların atıkları. Bunları toparlayarak biraz da olsa çorbada tuzumuz olsun, diye Van Gölü'ne katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dalış yaptıklarında dipte en çok şişelerle karşılaştıklarını belirten Kadir Erekinci, bazen akıntıyla sürüklenen çöpler de olduğunu ama genelde insan atıkları bulduklarını söyledi. Çok enteresan çöpler de çıkardıklarını belirten Erekinci, "İlginç olanlarda var tabi. Kurusıkı tabancı, enteresan ve insanların dikkatini çekecek kilitler görüyoruz. Bazı insanların batıl inancı mı, diyelim yüzükleri kilitlere bağlayıp atıyorlar. Okey taşları görüyoruz. Galiba teknelerde okey oynarken düşürüyorlar. Yüzme ayakkabıları ama en fazlada şişelerle karşılaşıyoruz. Şişeleri ve bulduklarımızı çıkarıyoruz. Önceki yıllarda daha fazla çıkarıyorduk. Bugüne kadar çıkardığımız çöp 2 tonu buldu. Sezon boyunca topladıklarımızı atıyoruz ama azalıyor, bu da bize mutluluk veriyor" dedi. (DHA)