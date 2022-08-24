Çürümeye terk edilen çok katlı otoparkın akıbeti belli oldu!

Van’da 2011 yılında 6 bin 682 metrekarelik alana temeli atılarak uzun bir süre yapımı bekletilen ardından kentin trafik sorununa çözüm amacıyla milyonlar harcanarak tamamlanan çok katlı otopark, tamamlanmasının ardından kent meydanı projesiyle Mısır çarşısı esnafına verilmek üzere iş merkezine dönüştürülmüştü.

Kent meydanı projesi mahkemeye verilmesinin ardından karar durdurulurken iş merkezine yapılan yatırım ise çürümeye terk edilmişti.

"Bodrum katları otopark, üst katları ise gençlik merkezi"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kentin merkezinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok katlı otopark olarak yapılan ancak kullanılmayan binada incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonucunda çok katlı otoparkın tadilatının yapılarak bodrum katlarının otopark, üst katlarının ise gençlik merkezi, dersane, etüt merkezi, dene yap atölyeleri olarak hizmete açılacağını belirten Van Valisi Balcı, Belediyenin Zabıta, Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarının da bu binada hizmet vereceğini belirtti.

"Mısır çarşısı turizme kazandırılacak"

Çok katlı otoparktan sonra, atıl durumda olan Mısır Çarşısını ziyaret eden Vali Balcı, Mısır Çarşısı yöneticileri ile yaptığı görüşmede, özgün bir proje çalışmasıyla çarşının açılarak ekonomiye ve turizme kazandırılması için çalışma yapılması talimatlarını verdi.

"City Van AVM’in ihalesi yapılacak"

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan City Van AVM’de incelemelerde bulunan Vali Balcı, AVM'nin kısa sürede ihalesinin yapılarak açılacağını söyledi.

Havadis