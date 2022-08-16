Çevre yolu bağlantısını sağlayacak cadde ve sokaklarda çalışmalar sürüyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan ve yapımına başlanan çevre yoluna bağlantısı olan cadde ve sokakların çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

ÇEVRE 16.08.2022, 13:03
Çevre yolu bağlantısını sağlayacak cadde ve sokaklarda çalışmalar sürüyor

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bostaniçi ve Hacıbekir mahallelerinde yürütülen, çevre yolu bağlantısını sağlayacak olan cadde ve sokak çalışmalarında sona gelindi.

Çevre yolu ile birlikte eş zamanlı olarak yapılan yol çalışmalarında, çevre yolu bağlantı yollarının tamamlanacağını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Hemşehrilerimizin çevre yoluna rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla imar uygulama planına göre çevre yolu bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. İkinci alternatif yol ile birlikte kentimizin trafik yükü ciddi bir şekilde azalacak. Şu ana kadar 40 kilometrelik ham yol çalışmalarını tamamlayarak alt yapı dolgu ve sıkıştırma işlemlerini tamamladık. İpekyolu için, hemşehrilerimizin için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yorumlar (2)
muhtar 3 saat önce
syn valim ALLAh rızası ıcın edremıt merkez mahalle aralarındakı yollarada el atın.. tozdan cukurdan bozuk yollardan gecılmıyor. ne hale getırdıler guzelım edremıttı Allah kabul etmesın ıns..
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İpekyolu'nu tebrik ediyoruz. 3 saat önce
Edremit, İpekyolu ve Tuşba'da onlarca yeni yol ve güzergaha ihtiyaç var. Her birinde 50-100 km yolun asfaltlanması, parke taşı serilmesi veya yenilenmesi ihtiyacı var. Genel olarak semt ve mahalleler ile mahalle aralaarındaki yol ağlarının çağdaş standartlarda olmasında fayda var. Bütün yollar alt yapı ve üst yapısıyla, kaldırım ve refüjleriyle, drenaj ve oluklarıyla, ağaçlandırma ve ışıklandırmasıyla mükemmel hale gelmesinde fayda var. Bir kent, ancak yolları kadardır ve bir kentin imajı ve vitrini yolları, temizliği ve yeşil alanlarıdır.
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