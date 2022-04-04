Cami silüetini bozan yapı tepki topluyor
Van'da geçtiğimiz yıl Beşyol Dabbaoğlu Parkı yanında yapılan ve Hz. Ömer Camii'nin görüntüsünü de bozan çirkin yapının yıktırılması isteniyor.
Van'ın merkezi noktasında bulunan Hz. Ömer Camii'nin hemen yanında zabıtalara ait olduğu belirtilen çirkin yapı, vatandaşlar tarafından tepki topluyor. Özellikle sosyal medyada vatandaşlar söz konusu çirkin kulübenin biran önce yıktırılmasını istiyor.
Daha önce defalarca haber yapılmasına rağmen, yıktırılmayan konteynır büyüklüğündeki yapı, hem parkın hem de caminin görünümünü ve siluetini bozuyor. Dabbaoğlu parkı yanındaki görsel havuz yıkılarak yerine yapılan kulübe kent estetiğini bozmaya devam ediyor.
Duruma tepki gösteren Vanlılar, Dabbağoğlu Parkı'nın içerisine yapılan ve Hz. Ömer Caminin görünümünü bozan kulübenin biran önce yıktırılması gerektiğini söyledi. Estetikten uzak yapılan yapının Van'a yakışmadığını belirten Vanlılar, yetkililerin biran önce harekete geçmesi gerektiğini ve bu yapının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettiler.
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