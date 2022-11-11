Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan ve 2050 rakımlı Çaldıran’da mevsimin ilk karı yağdı. İlçede dün gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış sonucu ilçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.