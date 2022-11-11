Çaldıran’da mevsimin ilk karı yağdı
Van’ın Çaldıran ilçesine mevsimin ilk karı yağdı, ilçe beyaza büründü.
Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan ve 2050 rakımlı Çaldıran’da mevsimin ilk karı yağdı. İlçede dün gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış sonucu ilçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.
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