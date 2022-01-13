Çaldıran-Doğubayazıt karayolu ulaşıma kapatıldı

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, ulaşımda da aksamalar meydana geliyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolu da Tendürek Geçidi bölgesinde ulaşıma kapatıldı.İHA