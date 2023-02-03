Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma açıldı

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. 347 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray ile Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu da dün gece saatlerinde ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin geceden beri sürdürdüğü çalışmalar sonucu, Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.İHA