Çaldıran 'da yapılacak gençlik merkezinin temeli atıldı

Çaldıran Belediyesi ilçede kalıcı projelerin yapımı için çalışmalarını yürütürken, halka verdiği vaadleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan gençlik merkezinin temeli kesilen kurban ve okunan dualarla atıldı.

Belediye garajı bahçesine 460 metrekare alanı kapsayan gençlik merkezinde kitap kafe, oyun salonları, eğitim kurs sınıfları ve güzel sanatlar, müzik ve inovasyon atölyeleri bulunuyor. Gençlik merkezinin Kasım ayı sonuna kadar hizmete açılması bekleniyor. İlçedeki gençlerin ve 20 bin öğrencinin gençlik merkezine ihtiyaç duyduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde kalıcı projelerin yapılması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Halkımıza verdiğimiz vaadleri tek tek yerine getiriyoruz. İlçemizde bulunan 20 bin öğrenci ve gençlerimizin ihtiyacı olan gençlik merkezimizin temelini hayır dualarla attık. Merkeze yürüme mesafesinde bulunan belediye garajımızın bahçesinde 460 metrekare alanı kapsayan gençlik merkezimizde de kitap kafe, oyun salonları, eğitim kurs sınıfları ve güzel sanatlar, müzik ve inovasyon atölyeleri bulunmaktadır.

Gençlerimiz ve öğrencilerimizin her anlamda faydalanabileceği gençlik merkezimizde hem güzel zaman geçirebilecekler hem de burada özel yeteneklerini geliştirerek, meslek ve zanaat sahibi olabileceklerdir. Gençlik merkezimizde kütüphanede zamanlarını okumak ve araştırmakla geçirebilecekleri gibi takı tasarım, müzik, zeka oyunlarını geliştirebilecek, çeşitli oyunlar öğrenerek, Bilişim kursları yeteneği bulunan gençlerimize Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından özel eğitimler verilerek bilişim alanında kendilerini yetiştirme olanağı da sunulacak. Gençlik merkezimizin 3 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasını planlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.