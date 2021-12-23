Çaldıran'da kar temizliği çalışmaları yapılıyor
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tarafından kar temizliği çalışmaları yapılıyor.
Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etki altına alan kar yağışı ve tipi Van’ın Çaldıran ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı sonrası Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, harekete geçti. Kar temizleme çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerin yollarını temizleme çalışması devam ediyor.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kışın en ağır geçtiği ilçemizde karla mücadele ekiplerimiz 7/24 görev başında. Karla mücadele ekiplerimiz, ilçemizde kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak, merkez ve kırsal mahallerimizde günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor” dedi.İHA
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