Büyükşehir’in etrafındaki beton bariyerler kaldırılıyor

İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası etrafına bırakılan beton bariyerler, iş makinaları ve vinç yardımıyla kaldırılıyor. Van’a atandığı ilk günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ilk olarak Van Valiliği önünde bulunan bariyerlerin kaldırılması talimatını verdi.

Daha sonra İpekyolu ve Çaldıran İlçe Belediyeleri hizmet binalarının etrafında bulunan beton bariyerler kaldırılırken, bugün ise Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binası etrafında bulunan beton bariyerlerin kaldırılmasına başlandı. 2017 yılında bırakılan beton bariyerlerin kaldırılması mahalle sakinleri ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Gün boyu sürecek çalışma ile tüm beton bariyerlerin kaldırılarak buradan taşınması planlanıyor.