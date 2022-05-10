Büyükşehirden yol onarım çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi havaların ısınması ile birlikte kırsalda başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca belediyenin işgücüyle yapılan çalışmalarda mevsimsel etkenlerden dolayı zarar gören mahalle ve mezra yollarında genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılırken, ilçe merkezlerinde ise bakım onarım yürütülüyor.

Merkez ilçelerdeki cadde ve sokaklar başta olmak üzere Muradiye ilçesi Adaklı Mahalle grup yolu, Çaldıran ilçesi Yankıtepe Mahalle grup yolu, Erciş ilçesi Hacıkaş Mahallesi, Süleymaniye ve Eyyubi mezra yolu, Başkale ilçesi Deringeçit, Kovalıpınar ve Dereiçi mahalleleri grup yolu ile Çatak ilçesi Bilgi Mahallesi, Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi ile Gürpınar Topçudeğirmeni, Akdoğu, Kalkanlı ve Oğuldamı mahallelerinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

13 ilçedeki onlarca noktada yapılan çalışmaların sezon boyunca devam edeceği bildirildi.