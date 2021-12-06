Büyükşehir'in doğa yürüyüşleri devam ediyor 

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılım ile devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi ve gündelik hayatın koşturmacasından yorulup, strese, kent yaşamına ara vermek isteyenler için kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Van gölünün eşsiz doğası, Tarihi Adır Çeşmesi ve Amik Kalesi’ne düzenlenen doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen doğa gezisi ve fotoğraf etkinliği doğaseverlerden yoğun ilgi görürken yamaç paraşütü renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait araçlarla ücretsiz olarak Yaylıyaka Mahallesinde bulunan Adır Çeşmesine gelen 450 doğasever, buradaki ikramların ardından hazırlıklarını tamamlayarak, 6 kilometrelik yürüyüş parkuruna başladı. Yürüyüş etkinliği ve gezi programı yaklaşık 5 saat sürdü. Yürüyüş etkinliği tamamlanması ardından katılımcılara Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sıcak çorba ve semaver çayı da ikram edildi.

‘GENÇLER İÇİN İYİ BİR ETKİNLİK’

Etkinliğe katılan doğasever Şilan Aykut “Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinliği çok beğendim. Biz gençler için çok iyi bir etkinlik. Şu an geldiğimiz yerler önceden bize bildiriliyor. Böyle etkinliklerin sürekli yapılması lazım” ifadelerini kullandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu belirten İremnur Suçin ise “Buraya Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda geldik. Bizim böyle etkinlikler yapma imkanımız olamaya biliyor. Bunun için Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yürüyüş çöp toplama etkinliği ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.