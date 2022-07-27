Büyükşehir, Erciş’te bu yıl 22 Km asfalt yapacak

Kent genelinde yaklaşık 5 bin 500 kilometrelik yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca kentin en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş’te başlatılan asfalt çalışmaları da devam ediyor.

İlçede şu ana kadar 1.6 kilometrelik Tekevler Mahallesi, 1.6 kilometrelik Çınarlı Mahallesi ve 1.3 kilometrelik Aşağı Işıklı Mahallesi olmak üzere 4.5 kilometrelik yolda sanat yapıları, altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, 2.7 kilometrelik Yeşilova Mahallesi 517. ve 559. Sokak, 4.85 kilometrelik Akyoltepe-Salmanağa, 4 kilometrelik Çınarlı Mahallesi Eski Afet Yolu, 1035. Sokak ve 1039. Sokak, 1.65 kilometrelik Tekevler Mahallesi Sefa Vakfı Yolu, 1 kilometrelik Kışla Mahallesi, 1 kilometrelik Beyazıt Mahallesi Yıldızlar Sokak, 1 kilometrelik Kocapınar Mahallesi ile 1.35 kilometrelik Çelebibağı Mahallesi olmak üzere 12 noktadaki 17.5 kilometrelik yolda ise altyapı çalışmaları yapılıyor.

“İlk defa yolumuz asfaltlanıyor”

Yeşilova Mahallesi sakinlerinden İkram Kanatlı, yaklaşık 20 yıldır yollarının kötü durumda olduğunu belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Mahalle yollarının çok eski olmasına rağmen hala toprak olduğunu anımsatan 74 yaşındaki İkram Kanatlı, “Şu ana kadar yolumuz kötü durumdaydı. Yeni yolumuzun alt yapısı tamamlanıyor. Asfaltı da yapılıyor. Daha önce stabilize yol yapılmıştı, ancak araç trafiği fazla olduğu için toz toprak oluyordu. Yolumuz yeni asfaltlanacak. Burada çok da güzel bir çalışma yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe genelinde birçok noktada stabilize, genişletme, reglaj çalışmaları da yapılırken, 22 kilometrelik asfalt çalışmalarının ise sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.İHA