Büyükşehir'den çiftçilere su desteği…

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve kent merkezine göçün önlenmesi hedefiyle tarımsal yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Van'ın İpekyolu, Gürpınar ve Başkale ilçelerindeki mahallelere sulama tesisi kazandırıyor.

ÇEVRE 07.04.2022, 08:42
Büyükşehir'den çiftçilere su desteği…

Bir taraftan kaliteli üretimin sağlanması ve ürünlere yeni pazarlar bulunması noktasında çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan tarım arazilerinin suyla buluşması için sulama göletlerini ve tesislerini tek tek hayata geçiriyor. Kent genelinde tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere sulama göletleri kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu İlçesi Karakoç Mahallesi'ne, Gürpınar İlçesi Cevizalan-Yaramış Mahallerine ve Başkale İlçesi Örencik Mahallesi'ne sulama tesisi ve kanalı yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, kırsal bölgelerde kalkınmanın sağlanması amacıyla hayvan içme suyu göletleri ve tarımsal sulama tesisleri yapılmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında mera ve otlak hayvanlarının su ihtiyacı bu göletlerden karşılanırken, tarım arazileri de bu tesislerle birlikte suyla buluşuyor. Tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, Karakoç, Cevizalan, Yaramış Mahallelerine sulama tesisi, Örencik Mahallesi'ne ise sulama kanalı yapıyor. Kurulacak olan tesislerle tarım arazileri suyla buluşacak.

Kırsalda atıl durumda olan gölet ve kanalları temizleyerek, tekrardan çiftçilere kullanma imkânı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da yeni gölet ve kanallarla çiftçileri suyla buluşturmaya devam ediyor. Van genelinde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda kullanıma elverişsiz hayvan içme suyu ve arazi sulama göletlerinin temizliklerini yaparak tekrardan çiftçinin kullanımına sunmanın yanı sıra, yaptığı yeni yatırımlarla da, hayvancılık ve tarımın gelişmesine katkı sunuyor. Van'ın İpekyolu, Gürpınar ve Başkale ilçelerinden yapılacak olan sulama tesislerinde, çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağı ve tesisin 1 yıl içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

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