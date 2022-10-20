Büyükşehir'den 2 bin 400 rakımda yol çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa destek vermek amacıyla Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik Mahallesi'nde 2 bin 400 metre yükseklikteki yaylaya yeni yol yapıyor.

ÇEVRE 20.10.2022, 15:25
Büyükşehir'den 2 bin 400 rakımda yol çalışması

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erciş ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Yukarı Akçagedik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşların talebi üzerine, 2 bin 400 rakımda bulunan yaylaya ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri çalışmayla 10 kilometrelik yolun 6 kilometresini tamamladı.

Mahalle muhtarı Kasım Akyol, yeni yolla birlikte yaylara daha rahat ulaşabileceklerini söyledi.

Daha önce zor şartlarda yaylaya ulaşabildiklerini belirten Akyol, "Şimdi daha kısa süren bir yol yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Valimiz bir toplantıda, 'Siz çalışın, parayı pulu dert etmeyin' demişti. Teşekkür ederiz. Yapılan çalışma bizim için çok önemli." dedi.

Mahalle sakinleri de yapılan yol sayesinde yaylaya ulaşımda daha rahat edeceklerini belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti.AA

Yorumlar (2)
Erdewadfrrwe64646465 7 saat önce
Paraları nerelere harcıyorlar !!! 20 yıldır yapılmayan Van çevre (çile yolu) duruyor trafik felç ama dağa taşa para döküyorlar!!!
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ali 7 saat önce
Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Çalışanları yayla yollarında çığır açtı tebrikler.
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