Büyükşehir'den 2 bin 400 rakımda yol çalışması

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erciş ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Yukarı Akçagedik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşların talebi üzerine, 2 bin 400 rakımda bulunan yaylaya ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri çalışmayla 10 kilometrelik yolun 6 kilometresini tamamladı.

Mahalle muhtarı Kasım Akyol, yeni yolla birlikte yaylara daha rahat ulaşabileceklerini söyledi.

Daha önce zor şartlarda yaylaya ulaşabildiklerini belirten Akyol, "Şimdi daha kısa süren bir yol yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Valimiz bir toplantıda, 'Siz çalışın, parayı pulu dert etmeyin' demişti. Teşekkür ederiz. Yapılan çalışma bizim için çok önemli." dedi.

Mahalle sakinleri de yapılan yol sayesinde yaylaya ulaşımda daha rahat edeceklerini belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti.AA