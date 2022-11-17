Bu mahallede hiçbir şey yok!

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Rüzgâr Sokak’ta bulunan mahallede hiçbir şey yok. Su, kanalizasyon, yol, elektriğin olmadığı, mahalleye ulaşmak isteyenlerin ise kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldığı yerde, her türlü hizmetten geri kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, şimdilerde yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

ÇEVRE 17.11.2022, 11:44 17.11.2022, 11:47
Bu mahallede hiçbir şey yok!

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Rüzgâr Sokak’ta bulunan mahallede hiçbir şey yok. Su, kanalizasyon, yol, elektriğin olmadığı, mahalleye ulaşmak isteyenlerin ise kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldığı yerde, her türlü hizmetten geri kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, şimdilerde yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. ‘Ay Lav Yu’ filminde bahsi geçen ‘Tınne Köyü’ gerçek oldu.

Hem de şehrin göbeğinde. Van’ın İpekyolu ilçesinde yer alan Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan evlerde yol, su, ulaşım, altyapı ve elektrik yok. Mahalle halkı geçtikçe artan sorunlar karşısında çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor. Defalarca yetkililer ile görüşen mahalle halkı ise yetkililerin tepkisiz kalmasına isyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edremit Kadın Kolları Başkanı Perihan Günay’ın saha çalışmalarında fark ettiği mahalleyi, Yenidoğu gazetesi olarak gündeme getiriyoruz. 

“KÖYLER BİLE BİZDEN DAHA ÇOK AVANTAJLI”

Yaklaşık olarak 5 yıldır Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet ettiğini belirten mahalle sakinlerinden Süleyman Demirel, “ Bu mahallede biz çok perişanız. Bizim yolumuz, suyumuz yok. 5 sene önce biz buraya taşındık. Sözde merkeze bağlı bir mahalleyiz ama buranın bir köyden farkı yok. Yetkililer bu mahalleyi görmezden geliyor, kimse uğramıyor. Defalarca belediyede yetkililerle görüşmeye gittik ama kimse ilgilenmedi.” Dedi.

“ÇOCUKLAR OKULA GİTMEKTE ZORLANIYOR”

  Yolların bozuk olmasından dolayı servislerin mahalleye gelemediğini ve çocukların okula giderken zorlandığının belirten bir başka mahalle sakini Zabi Rahmanoğlu, “Bu mahallede birçok sorunumuz var. Altyapı, yol, su ama en önemlisi servis sıkıntısı yaşıyoruz. Yollar bozuk olduğu için buralara servisler gelmiyor. Çocuklarımız okula giderken zorlanıyor. Şimdi kar yağışı yok gidebiliyorlar ama kışın nasıl göndereceğimizi kara kara düşünüyoruz.” Şeklinde konuştu.  

“KİMSE SESİMİZİ DUYMADI“

Mahalleye Başkale’den gelerek yerleştiğini ifade eden mahalle sakini Murat Kaya ise,  “Ben Başkale’den buraya geldim. Komşularımın dediği gibi ne yolumuz, ne altyapımız, ne elektriğimiz, ne de suyumuz var. Kışın mesela çocuklar okula gittiği zaman çamurlu yolları kullanmak zorunda kalıyor. Yani biz burada çok perişan haldeyiz. Birçok defa yetkililerden yardım talebinde bulunduk ve ilgilenen olmadı. Şuan merkeze bağlı mahalle olarak görünüyor ama gerçekten benim geldiğim köy bile bu mahalleden çok daha iyiydi. En azından orada yollarımız asfaltlı ve temiz içme suyumuz vardı. Bunun dışında geçen hafta çocuğumu köpek ısırdı, eğer yetişmeseydik daha kötü olabilirdi. Mahalleli olarak kaç defa imza topladık ama kimse sesimizi duymadı.” İfadelerini kullandı.

Yenidoğugazetesi

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