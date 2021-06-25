Bitlis’in ilk aquaparkı Tatvan’da açıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yıl önce Van Gölü sahillerinde yapımına başlanan aqua park tamamlanarak hizmete girdi.
Kale Mahallesi’ndeki 15 bin metrekare alan üzerinde kurulan Aqua Park Su Sporları Kompleksi’nde biri yarı olimpik yüzme havuzu ve diğeri çocuk havuzu olmak üzere 2 havuz, 4 kaydırak, soyunma ve giyinme odaları, duş kabinleri, kafeterya, restoran, kamelyalar, açık otopark, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, özel etkinlik ve spor alanları, sahil yolu ve plaj alanları yer alıyor.
Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından kurulan tesisin büyük emekler sonucunda hazır hale geldiğini kaydeden Dinç, “Burası bölge ekonomisine ve turizme katkı saylayacak. Kentimizin ilk aqua park tesisi burası ve her detay düşünülerek kurulmuş. Şimdiden çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş buraya geliyor. Buraya gelenlerin otellere ve esnafa da faydası dokunuyor. Ayrıca, memleketimizin tanıtımına da katkı sunacağına inanıyoruz. Buranın kurulumu ve hazır hale gelmesinde emeği olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.iha
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