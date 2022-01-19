Bitlis' te ulaşıma kar engeli
Bitlis' in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.
Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Tatvan ilçe merkezinde zaman zaman şiddetini arttıran tipi ve fırtına adeta hayatı durma noktasına getirdi.
Kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 54 köy ve 3 mezra yolunun ulaşıma kapandığı ilçede adeta kar esareti yaşanıyor.
Yaşanan tipi ve fırtına sebebiyle il ve ilçe bağlantılarını sağlayan karayollarında zaman zaman sıkıntısı yaşanıyor.
Yoğun kar yağışı ile birlikte etkili olan tipi ve fırtınaya yolların buzlanması da eklenince yollarda birçok kaza meydana geldi, birçok araç ise mahsur kaldı. Kapanan yolların açılması için ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.
“Tatvan – Van arası trafiğe kapatıldı”
Öte yandan; Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tatvan - Van yolunun yoğun tipi nedeniyle bugün saat 13.00 itibariyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
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