Bir kadınlar plajı daha kuruluyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısındaki 22 dönümlük alana kadınlar plajı kuruluyor.

ÇEVRE 09.08.2022, 16:24
Bir kadınlar plajı daha kuruluyor

Kale Mahallesi'ndeki belediye arazisine yapılacak plajla ilgili gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bölgede kadınların gölden faydalanabileceği uygun yerlerin az olduğunu söyledi.

Talepler üzerine kadınlar plajı yapımına karar verdiklerini anlatan Geylani, "En uygun yer burası olduğu için ön çalışmalara geçen yıl başladık. Sahil düzenlemesi ve dip temizliği yapıldı. Yarımada şeklinde iki iskele kurduk.

Şuan çevre düzenlemesi yapıyoruz. Burada kadınların rahat yüzebileceği ve dinlenebileceği bir ortam oluşturulacak. Plaja soyunma kabinleri, lavabo, mescit ve duş alanları ile otopark, çocuk parkı ve plaj voleybolu sahası yapılacak. Tüm çalışmaları bu sezon tamamlayıp halkın hizmetine açmayı planlıyoruz." diye konuştu. AA

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