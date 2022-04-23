Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı.
Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Orman Mahallesi’ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti.
Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, “Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor” dedi. (DHA)
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