Beşyol Meydanı, yeni imajına kavuşacak

Kentin dokusunu düzenlemek adına çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sağlıklaştırma çalışmalarıyla Beşyol Meydanı'nı yeni imajına kavuşturacak. Van Büyükşehir Belediyesi prestij proje çalışmaları kapsamında, Beşyol Meydanını yenileyecek. Van Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Meydanı'nda dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları yapacak.

Kent merkezini modern bir görünüm kazandırmak için dış cephe giydirme ve kaplama çalışmalarını sürdüren belediyeler, kentin önemli noktasında bulanan dükkanlar ve binaları yeni bir estetiğe kavuşturuyor. Cadde ve sokakların çehresini değiştirme çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Meydanında yapacağı yenileme çalışmalarıyla, kente yeni bir imaj kazandıracak. Prestij projeler kapsamında yapılacak olan Beşyol Meydanı, çalışmalar sonrası bir pek çok ilki yapısında barındıracak.

Kentte prestij proje çalışmaları kapsamında çalışmalarını yürüten Büyükşehir, Van'ın en işlek güzergâhlarından biri olan Beşyol Meydanı'nı düzenleyip, hak ettiği değere kavuşturmak için kolları sıvadı. Vanlıların yaşam standartlarını üst seviyelere çıkararak, günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapan Van Büyükşehir Belediyesi, Van için önemli bir potansiyeli olan Beşyol Meydanı, yenilendikten sonra kentin modern caddesi haline getirilecek.

Caddenin yenilenmesi çalışmalarında, kalite standartlarını attırmayı planlayan Van Büyükşehir Belediyesi, Van'ın tarihi dokusuna uygun bir çalışma yapılacak. Dış cephe giydirmesi, yaya kaldırımları, ihtiyaçlar çerçevesinde mimari fonksiyonlar, heykel çalışmaları, konsept tasarım aydınlatma, peyzaj uygulama çalışmalarıyla Beşyol Meydanı yeni imaja kavuşturulacak. Önümüzdeki aylarda 36 kalemde yapılacak olan yenileme çalışmalarının 4 ayda tamamlanması bekleniyor.

Van Bölge Gazetesi