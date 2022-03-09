Beşyol'daki ucube görüntü bir türlü yenilenmedi
Van'ın Beşyol Mevkii'nde yer altı çarşısının olduğu bölümde bulunan ve çirkin görüntü oluşturan baca, aylardır onarılamadı. İskeleler bırakılmasına rağmen yağışlardan dolayı onarılamayan ve çirkin görüntü oluşturan baca, tepki topluyor.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık dört-beş ay önce tepkiler üzerine tadilattan geçirilmesi beklenen yer altı çarşısının olduğu bölümdeki baca, yağışlardan dolayı olduğu gibi bekletildi. Oldukça çirkin bir görüntüsü olan, bacaya tutturulan kiremit renkli taşların kopup kopup düşmesi sonucu tadilat edilmek istenen bacaya, iskeleler dikilmiş, ancak yağmur ve kar yağışlarından dolayı çalışma yapılamamıştı.
Söz konusu bacanın yanında bulunan bölümde eski tahtalar ve anlamsız çevre düzenlemesi baştan sona değiştirilmiş, ışıklar yenilenmişti. Parke taşlarının da değişmesi ile güzel bir görüntü oluşmuştu.
Ancak vatandaşların da özellikle sosyal medyada yer altı çarşısının olduğu bölümde yaklaşık 6-7 metrelik çirkin görüntü oluşturan bacanın elden geçirilmesi gerektiği yönündeki uyarıların ardından, Büyükşehir Belediyesi o bacaya güzel bir görüntü katmak için harekete geçmişti. Sonbaharda bacanın çevresine iskeleler dikilmiş, bir örtü çekilmiş, ancak yağışlardan dolayı çalışma yapılamadan olduğu gibi bırakılmıştı. Hala aynı çirkin görüntünün oluştuğu bölgede, bir an önce çalışmalara başlanması isteniyor.
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