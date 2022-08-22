Berbat koku, vatandaşları bezdirdi

Van'ın 50 yıllık arıtma ihtiyacını karşılaması, aynı zamanda Van Gölü'nün kirlilikten de korunmasını sağlaması beklenen Van Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, önceki yıl tamamlanırken, söz konusu tesisin çevresinde pis kokular yayılıyor.

Arıtma tesisinin bulunduğu bölgelerde çevreye yayılan kötü koku, vatandaşları çileden çıkardı. Van Bölge Gazetesi'nn haberine göre, 180 milyon TL'ye mal olan ve 112 dönüm arazi üzerine kurulan tesis, geçtiğimiz yıl Haziran ayında hizmete açılmıştı. İskele Mahallesi sakinleri, yeni arıtma tesisi civarında oluşan yoğun koku sebebiyle tesise giderek, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

Tuşba - İskele - Kampüs civarında oturan vatandaşlar, söz konusu kokudan dolayı bulundukları muhitte oturamaz duruma geldiklerini söyleyerek, çözüm için birçok kurum ve kuruluşa yazılar yazdıklarını, bazı kurumlara bizzat gittiklerini, ancak herhangi bir çözüm bulamadıklarını dile getirdiler. Van Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi civarında çıkan kötü koku nedeniyle defalarca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikâyetlerde bulunduklarını söyleyen mahalle sakinleri, sorunun artarak devam ettiğini vurguladılar.

Çevreci ileri biyolojik arıtma, son teknolojik ürünler, koku giderim üniteleri gibi önemli özellikleri bünyesinde barındırmasına rağmen, söz konusu çevreye yayılan kötü kokunun, arıtma tesisinden mi, gölde yapılan balçık temizleme çalışmalarından mı kaynaklığını bilmediklerini söyleyen vatandaşlar, biran önce çözüm bekliyor.

Bölgegazetesi