Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Van'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını başlatan büyükşehir belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun mesai harcıyor. Önceden tedbir amaçlı bekletilen ekipler; Cumhuriyet, Maraş, Sıhke, Zübeyde Hanım ve Hacıbekir caddeleri başta olmak üzere kent genelindeki ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ayrıca ana arterlerde kaldırımların temizlenmesi için de ekipler hazır bekletiliyor.İHA