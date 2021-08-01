Beklenen proje onaylandı: Eski Van Şehri yeniden canlanıyor!

Van'da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve TRB2 Bölgesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından koordine edilen 2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Van Uygulaması kapsamında Eski Van Şehrinin Canlandırılması 1. Etap, Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı ve Park Altı Dükkanların Ekonomiye Kazandırılması ile Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması projeleri destek almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu 3 projelerinin kabul edildiğini aktaran Bilmez, "Projeyi hazırlayan uzman arkadaşlarımıza, DAKA Genel Sekreterimize, yönetim kurulumuza, milletvekillerimize Van halkı adına teşekkür ediyorum. Projelerin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. İnce bir çalışma sonucunda oluşturulan projelerin merkezde değerlendirildiğini ve 3 projenin de kabul edildiğini ifade eden Vali Bilmez, “Bu projelerden biri Eski Van şehrinin ayağa kaldırılmasına ilişkin birinci etap çalışmasıdır ve bu proje bizim için çok önemlidir.

Özalp ilçemizde geçen sene yanan bir halk pazarımızın yeniden yapılması için oluşturulan projemiz de kabul görüldü. Diğer bir projemiz de tekel binasının kültür evi olarak kullanılmak üzere onarımı yapılmaktadır. Kültür merkezini destekleyecek şekilde bedesten çarşısı projemiz vardı. Bu projemizin de yüzde 50’si bu kapsamda karşılandı. 3 projenin geçmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Projelerle birlikte Van ilinin yüz yıl öncesini ifade eden anıların yeniden canlandırılacağını dile getiren Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, projelerde emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını temenni etti. Projelerle ilgili sunum yapan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise "2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında uygulanacak bu 3 proje ile birlikle Van iline toplam 27,5 milyon tutarında yatırım yapılacak, bu rakamın da 21,5 milyon lirası hibe olacaktır." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Şehrivan Gazetesi