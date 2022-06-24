Başkan Vekili Aydın: “Amacımız, İpekyolu’na değer katmaktır”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, haftalık olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

ÇEVRE 24.06.2022, 11:59
Başkan Vekili Aydın: “Amacımız, İpekyolu’na değer katmaktır”

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelip, talep ve önerilerini alan Başkan Vekili Aydın, mahalle gezileri çerçevesinde Yeni Mahalle’yi ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Abdullah Kaval, ilgili başkan yardımcıları ve müdürler tarafından karşılanan Aydın, mahallede Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeni projelerle hizmetlerin yerinde planlanmasında bu ziyaretlerin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade eden İhsan Emre Aydın, İpekyolu’un 50 mahallesinin tamamını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yönettiklerini söyledi. Aydın, “İpekyolu’nun hem bugününe hem de geleceğine kalıcı ve güçlü eserler emanet etmek için çalışıyoruz.

Bunu yaparken elbette kentimiz ve ilçemiz için çok önemli olan esnafımız ile hemşehrilerimizi ihmal etmiyoruz. Sık sık yaptığımız mahalle ziyaretleriyle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederken, ilçemizin yaşam standardına katkı sağlayacak her türlü planlamalarımızı da yapma imkânı buluyoruz. Amacımız İpekyolu’nun sadece bugününe değil geleceğine de değer katmaktır. Bu vesileyle desteğini ve duasını bizlerden eksik etmeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Köklü geçmişi ile geleceğe ışık tutan İpekyolu için hep birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22