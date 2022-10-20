Başkan Say, Erenkent Etüt Merkezini hizmete açtı

Erenkent Etüt Merkezi’nin açılışında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2022 yılı içerisinde 4 adet etüt merkezinin hizmete açıldığını ifade ederek, hedeflerinin yılsonuna kadar bu sayıyı altıya çıkarmak olduğunu söyledi.

Etüt merkezlerinin gerek gençler gerekse çocuklar için ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri mekanlar olduğunu belirterek, “Erenkent’teki çocuklarımızın rahatça ders çalışabilecekleri bir etüt merkezi hazırladık. Burada internetiyle, ikramlarıyla tüm hizmetlerimiz ücretsiz olacak ve mahalle sakinlerimizin emrinde olacak. İnşallah 2022 yılı içerisinde beşinci merkezimizi Erdemkent Mahallesi’nde, altıncı merkezimizi de Çiçekli Mahallemizde bu sene bitirip teslim edeceğiz. Böylece 2022 yılında 6 tane etüt, dershane ve kütüphane hizmeti veren merkezimiz olacak. Tüm Edremitlilere hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise etüt merkezinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Zaten belediye başkanımız 5 ve 6. etüt merkezinin açılacağı müjdesini verdi. İnşallah burası güzel hizmetlere vesile olacak. Güzel bir etüt merkezi olacak. Ailelerimizin güvenle çocuklarını teslim edebileceği bir etüt merkezi olacak.

Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için, eğitimi için çok önemli ortamlar. Çok önemsiyorum. Bu eğitim yuvaları gençlerimiz için, çocuklarımız için çok önemli. Ben bu anlamda başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, merkezimizin hayırlara vesile olmasını diyorum” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar etüt merkezini gezdi.iha