Başkan İlhan: Van Gölü göz göre göre kirletilmektedir!

“VAN GÖLÜ GÖZ GÖRE GÖRE KİRLETİLMEKTEDİR”

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Gölü bölgemizde son yıllarda yaşanan kuraklık, göle akan kanalizasyonlar, derelerden, çaylardan gelen pislikler nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğunu “Van Gölü ölüyor”. Göl çevresinde başta iskele ve kampüs çevresi olmakla birlikte Edremit’e kadar olan bölgede rahatsız edici bir koku olduğunu dile getiren Başkan İlhan, “Göl çevresinde sadece Van’da İskele hattında ileri biyolojik atık su arıtma tesisi bulunmakla birlikte bu tesiste tam kapasite çalışmamakta filtreleme konusunda da eksiklikler söz konusudur.

Van merkez dışında sadece Tatvan ilçesinde Evsel nitelikli aktif çamurlu atık su arıtma tesisi var bu tesisinde çalıştırılmadığı yönünde duyumlar alıyoruz. Van Gölü çevresinde yaşanan kokulardan dolayı özellikle evleri iskele ve çevresinde olan birçok vatandaşımız mağdur olmaktadır. Van Gölü göz göre göre kirletilmektedir, gölde yaşayan Van balığı başta olmak üzere diğer tüm canlılar da tehdit altındadır.” Dedi.

“VAN GÖLÜ KORUMA KANUNU ACİLEN ÇIKARILMALIDIR”

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Dünyanın sayılı doğa harikalarından biri olan Van Gölünü korumak için;

Van Gölü’ne hiçbir atık bırakılmamalıdır. Arıtma tesisleri Van Gölü kıyısından uzağa taşınmalıdır. Van Gölü Koruma Kanunu acilen çıkarılmalıdır. Van Gölünün temizliği için ve mevcut tehdit unsurlarından kurtarılması için dünyanın en iyi uzmanlarıyla çalışılmalıdır. Gölü besleyen derelerde çöplerin önüne geçen setler yapılmalıdır.” İfadelerine yer verdi.

Şehrivan Gazetesi