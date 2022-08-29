Başkan Aydın: Hemşehrilerimizin yaşam konforuna katkı sunuyoruz

İpekyolu’nda ilçe sakinlerinin yaşam kalitesi ve konforunu önceleyen çalışmalarını her alanda yürüten İpekyolu Belediyesi, bu anlamda altyapı çalışmalarına hız verdi. Milli Egemenlik Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne kadar bağlantısı olan Şerefiye Mahallesi Demirciler Sokak’ta ara bağlantı ve tali yollar ile birlikte 550 metre asfaltlama çalışmasını tamamlayan İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sezon sonuna kadar asfaltlama çalışmalarına devam edecek.

Asfalt çalışmalarının yanı sıra VEDAŞ ve VASKİ gibi kurumlarla ortak yürütülen çalışmalar akabinde altyapısı tamamlanan Demirciler Sokak; bordür, oluk, kaldırım çalışmaları ile vatandaşların kullanımına açıldı.

“Hemşehrilerimizin yaşam konforuna katkı sunuyoruz”

İpekyolu Belediyesinin hizmet kalitesini her anlamda daha da arttırmaya gayret ettiklerin ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “İlçemizin her anlamda kalkınması için zaman mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda ‘yol medeniyettir’ anlayışıyla İpekyolu’nun altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz.

İlçemize daha iyi hizmet vermek için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, yaz boyunca ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda yenileme, bakım onarım, asfalt kaplama çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar. Tüm bu gayreti ve çabayı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. 2022 yılında belirlediğimiz 100 bin metrekare sıcak asfalt hedefiyle sezon boyunca hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

İpekyolu Belediyesi, şimdiye kadar Halilağa Mahallesi’nde 4, Hatuniye Mahallesi’nde 3, Vali Mithat Bey Mahallesi’nde 2, Şerefiye’de 2, Ali Paşa’da 2 ve Selimbey, Hafıziye, Cumhuriyet, Karşıyaka, Kevenli, Seyitfehim Arvasi ve Hacıbekir mahallelerindeki asfaltlama çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.

Yıl boyunca ara vermeden gece gündüz çalışma yürüten İpekyolu Belediyesi ekipleri, sezon sonuna kadar belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.