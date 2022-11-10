Başkan Akman: “Hedeflediğimiz yolları tek tek asfaltlıyoruz”

Göreve geldiği günden itibaren ilçe halkının ayağını yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak için yoğun bir mesai harcayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ulaşım sıkıntısı olmayan bir Tuşba oluşturmak için gece gündüz ekiplerle birlikte sahada yoğun bir mesai harcıyor. Başkan Akman, kış mevsimi gelmeden tespit ettikleri bölgelerdeki çalışmalarını tamamlayarak kışa sorunsuz bir şekilde girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“Tuşbalılar güvenli ve konforlu sürüşün keyfine varacaklar”

İş sezonun başlamasıyla birlikte 12 mahalleye yaklaşık 60 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Akman, “Tuşbalıların, güvenli ve konforlu sürüşün keyfine varacakları yeni yollar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Asfalt serim hedefimizi geçtik”

İmkanları dahilinde yol asfaltlama çalışmalarına devam edeceklerini de dile getiren Başkan Akman, iş sezonuna başlamadan önce her yıl olduğu gibi bu yıl da bir hedef belirlediklerini kaydederek, “Bu sezon Abdurrahmangazi, Akköprü, Altıntepe, Beyüzümü, Güveçli, İskele, İstasyon, Seyrantepe, Topaktaş, Çitören, Özkaynak ve Dilimli mahallelerimizin muhtelif cadde ve sokaklarından oluşan yaklaşık 60 kilometrelik yolun sıcak asfaltını yaparak sezon başında belirlediğimiz asfalt serim hedefimizi geçtik.

Tuşbalı hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tüm sokak ve caddelerimizde asfaltsız yol kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyüyen ve gelişen Tuşbamıza da bu büyük planlama yakışırdı” diye konuştu.

Hava şartları elverdiği müddetçe de çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğini vurgulayan Başkan Akman, “Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızda emekleri olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.İHA