Başkan Akman 5. kez hak edilen ‘mavi bayrağı’ teslim aldı

Can güvenliği, engelliler için sağlanan olanaklar, atıksu arıtma tesisi ve su analizleri gibi 33 kriterin tümünü yerine getiren plajlara verilen ‘Mavi Bayrak’, bir kez daha Türkiye'de denize kıyısı olmadığı halde Tuşba Belediyesinin Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı’na verildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından gönderilen ve yaz sezonu boyunca Mollakasım Halk Plajı’nda dalgalanacak olan bayrak, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve birim personelleri tarafından Belediye Başkanı Salih Akman’a takdim edildi.

Mavi bayrağın aynı zamanda sağlıklı, güvenli ve temiz bir çevrenin de sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Sağlıklı, güvenli, temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin sembolüdür. Mavi Bayrak; plajlar için özünde temiz deniz suyu sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir. Hedefimiz bu bayrağı her yıl Van Gölü sahilinde dalgalandırmaktır” dedi.

Türkiye'de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde bir göl kıyısına ‘Mavi Bayrak’ verildiğini de hatırlatan Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak bu yıl 5. kez bu bayrağı almaya hak kazandıklarını kaydetti. Bulunduğu ilin turizmine pozitif katkı sağlayan ‘Mavi Bayrak’ın alınmasından ziyade korunmasının daha zor olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Biz de Tuşba Belediyesi olarak aldığımız meclis kararı ile Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nda semaver ve mangalın yakılmasını yasakladık. Getirdiğimiz kısıtlama ile çevremiz daha temiz olacak. Gelenlere anlatıyoruz, onlar da anlayışla karşılıyorlar. Plaja gidecek vatandaşlarımızın gösterecekleri hassasiyetten dolayı da teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.İHA