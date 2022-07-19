Başkale’de cephe yenileme ve yeniden giydirme çalışması

Van’ın Başkale Belediyesi, ilçenin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği projeler çerçevesinde cephe yenileme ve yeniden giydirme çalışması başlattı.

ÇEVRE 19.07.2022, 14:38
Başkale’de cephe yenileme ve yeniden giydirme çalışması

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın talimatları doğrultusunda 2022 yılı içerisinde başlatılan cephe giydirme ve kaplama projesi, Kadir Saruhan Caddesi güzergâhında bulunan 30 adet dükkânda start aldı. İlçe merkezine modern bir görünüm kazandırmak için başlatılan projeyle dış cephe giydirme çalışmaları programlandığı şekilde ilerlerken, projeyle birlikte görüntü kirliliği bertaraf edilip modern bir panoramik görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçeye modern bir görünüm kazandırmak için dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları yapıldığını ifade ederek, “Başkale’yi yaşatan ve yaşayan bir ilçe yapmak için haftanın her günü mesaide, ilçemizin her bölgesinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte hizmet yolunda bir aradayız. İlçemizin çehresini değiştirmeyi amaçladığımız dış cephe yenileme ve giydirme ile daha modern bir görsellik ortaya çıkacak. İlçemizin görünümüne önemli katkı sağlayacak olan bu projemiz Başkale’mize hayırlı olsun" dedi.iha

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