Başkale'ye modern hükümet konağı…

Van'ın Başkale ilçesine modern bir hükümet konağının yapılması için çalışmalara başlandı. Eski sağlık ocağının yerinde 3 bin 800 metrekare alan üzerinde yapılacak olan modern hükümet konağı, 4 kattan oluşacak.

ÇEVRE 18.07.2022, 09:35
Başkale'ye modern hükümet konağı…

Kamu yatırımlarına ara vermeden devam eden Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Başkale Hükümet Konağı projesinin ihalesini gerçekleştirdi. Van'ın Başkale ilçesinde eski sağlık ocağının yerinde 3 bin 800 metrekare alan üzerinde yapılacak olan modern hükümet konağı, 4 kattan oluşacak.

Önümüzdeki ay ihale süreci tamamlanacak olan hükümet konağının, 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. 3 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olan Başkale Hükümet Konağı'nın yapım süresi 400 gün olarak belirlendi. Yeni Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla beraber, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Tapu Müdürlüğü gibi birçok birimin tek çatı altından hizmet vermesi bekleniyor. Modern binanın tamamlanması ile vatandaşın hizmete tek bir yerden kolay ulaşması suretiyle zamandan kazanılması, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması hedefleniyor.

İlçeye kazandırılacak olan modern ve son teknolojik altyapıya sahip yeni hükümet konağında, vatandaşların rahatı için gerekli olan her şey düşünülerek 4 kattan inşa edilecek. Modern hükümet konağı bünyesinde çok amaçlı konferans ve toplantı salonu, oto park alanı, tören alanı, engelli ve yaşlı vatandaşlar için asansör de bulunacak. Hükümet konağı tamamlandığında, farklı yerlerde hizmet veren kurumlar tek çatı altına alınacak ve böylece vatandaşlara günümüz şartlarına uygun modern bir kamu hizmeti sunulacak.

Bölgegazetesi

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