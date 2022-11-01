Başkale'de çiftçilere sıvat desteği sağlandı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi, meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyük ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla kırsal bölgelere sıvat (hayvan suluğu), desteği sağladı.

Hazırlanan sıvatlar, ekipler tarafından kırsal bölgelere yerleştirildi. Yapılan bu çalışma meraya dayalı hayvancılık yapan çiftçilere büyük kolaylık sağlandığı belirtildi. Van bölgesinin küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında geniş potansiyele sahip olduğu ve bu nedenle destekleme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi tarafından yapılan ortak çalışmada ilçe genelinde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 56 mahallede 450 adet hayvan sulama sıvatının kurulumları yapılarak küçük ve büyükbaş hayvanlara hizmet vermeye başladı. Çiftçilerimizin rahat ve temiz bir ortamda hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamaları için başlatılan sıvat dağıtımının devam edeceği vurgulandı. Tüm kırsal mahallelerin bu hizmetten yararlanması için başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Van Bölge Gazetesi