Balık göçünün en güzel şekilde izlendiği Deli Çay dondu

Yazın inci kefali göçünü ve martıları çeken fotoğraf sanatçıları, kışın da Deli Çay'ın donan halini fotoğrafladı. Fotoğrafçı Ahmet Mesut Özlek, daha önce Deli Çay'a balık göçünü izlemek için geldiğini belirterek, "Yazın balık göçünü, şimdi ise aynı çayın donan halini fotoğraflıyoruz. İlçemizde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Burada çayın donduğunu gördük. Arkadaşlarımızla donan çayı fotoğrafladık. Aynı zamanda birbirimize modellik yaptık. Drone ile görüntüler aldık. İlçemizde bulunan bu turistlik nokta yazın ne kadar rağbet görüyorsa kışın da bu güzellikleriyle ön plana çıkmasını istiyoruz" dedi.