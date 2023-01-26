Bakan Kurum: “Van Gölü'nde bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Van Gölü’müz hep mavi kalacak. Dünyanın incisi Van Gölü'müzü korumak, en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı” dedi.

ÇEVRE 26.01.2023, 12:05 26.01.2023, 12:14
Bakan Kurum: “Van Gölü'nde bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Van Gölü’nde yapılan dip çamuru temizliğiyle ilgili paylaşımda bulundu. Van Gölü’nün hep mavi kalacağına vurgu yapan Kurum, “Dünyanın incisi Van Gölü'müzü korumak, en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Van merkezde 1. etap çalışmaları tamamlandı, 2. ve 3. etapta çalışmalar sürüyor”
Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde Van ve Tatvan’da dip tarama temizliklerinin devam ettiği, çalışmaların 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatıldığı hatırlatıldı.

Van merkezdeki 1’inci etap çalışmalarının tamamlandığı, 2’nci ve 3’ncü etap çalışmalarının da devam ettiği kaydedilen açıklamada, Van Gölü’nün temizliği için ‘Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi ve Entegre Katı Atık Tesisi’nin devreye alındığı ve kaçak ahırların yıkılarak hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltıldığı ifade edildi.

Dereler vasıtasıyla da Van Gölü’ne ulaşan kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla derelerin ıslah çalışmasının tamamlanarak temizleme çalışmalarına devam edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca Van Gölü’nün, koruma kullanma dengesinin sağlanması amacıyla doğal sit statülerinden ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Van Gölü havzasında noktasal ve yayılı kaynaklı kirleticilerin önlenmesi amacıyla da ilgili tüm kurumların katılımı ile “Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı” oluşturularak Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığının altı çizildi.İHA-AA

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