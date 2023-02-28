Bakan Kurum duyurdu: 1,5 milyon riskli konut iki rezerv alana taşınıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Defne ve Samandağ merkezli depremler nedeniyle az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı olarak değerlendirilen binaların yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bakan Kurum ayrıca, yeni binaların yapılacağı yeri de duyurdu.

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ KONUT TAŞINACAK

Bakan Kurum, İstanbul içinse önemli ifadeler kullandı. İstanbul'da 1,5 milyon riskli binanın tespit edildiğini söyleyen Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YENİDEN YAPACAĞIZ"

"Hatay'da hem merkezde hem Defne, Samandağ ve Kırıkhan'da hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız. Az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı olarak değerlendirilen binalar tekrar incelenecek.

Hatay'da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin binanın tespitini yaptık. Bunlar ağır hasarlı, hasarlı ve yıkılması gereken binalar.

YENİ BİNALAR NERELERDE YAPILACAK?

Amanos Dağları'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz"

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