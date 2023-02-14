Bakan Kurum: Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te afet koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, depremin etki ettiği illerde ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerinin başlayacağını bildirdi.

ÇEVRE 14.02.2023, 10:43
Bakan Kurum: Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te düzenlenen afet koordinasyon toplantısında da depremin etki ettiği 10 il, bu kapsamda masaya yatırıldı.

Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski bakanlar Mehmet Şimşek ve Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, askeri erkan, AFAD yetkilileri ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı "
"Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve işyerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve işyerine denk geliyor. Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz."

"Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız"
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden etkilenen 10 il için, "Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.

"Tarihin en büyük projesini 1 yıl içerisinde tamamlayacağız"
Konut projesini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarının altını çizen Kurum şunları söyledi:

"Buradan depremzede kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Meydana gelen böylesi büyük depremden sonra artçılar devam ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şudur: AFAD koordinasyonu olmadan, hasar durumu belli olmadan, asla ve asla eşyalarınızı evlerden almak için içeri girmeyelim. Yeni acılara sebebiyet vermeyelim. Enkaz kaldırma çalışmalarımıza başladık. 10 ilimizde de afet konutlarımızı yapacağımız alanlara dair hem yer tespit hem de zemin etüt çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Depremden dolayı yıkım yaşayan tüm illerimizde eş zamanlı olarak; adeta bir seferberlik ruhuyla harekete geçecek; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız"

“Konteyner sayısı 15 bine çıkacak”
Konteyner sayısının arttığını ifade eden Bakan Kurum şunları ifade etti:

"Yine vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak bin 626 konteyneri kurduk. Konteyner sayımızı 15 bine çıkaracağız. Gaziantep’mizde sosyal tesisler, camiler, taziye evleri, spor tesisleri, kültür merkezlerimizle 130 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Mobil mutfaklar, aş evleri, gıda depoları, tuvaletlerimizle hizmetimize devam ediyoruz.

Üç öğün yemek ve su ikramıyla beraber; hastalarımıza ilaçlar getiriyor, çocuklarımıza kesintisiz mama temin ediyoruz. İller bankamızla, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle; tüm altyapı çalışmalarını yürütüyoruz. Şu anda Gaziantep Merkez, Şahinbey ve Şehitkâmil’de, Nurdağı ve İslahiye’de su ve elektrik hizmetini kesintisiz veriyoruz. Gaziantep Merkezde enerji arzında herhangi bir sorun yok. İslahiye’de 68 köy, Nurdağı’nda 35 köyümüze elektrik veriyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlaması için 36 mobil baz istasyonumuzu kurduk. Şu an bölgede büyük oranda iletişim problemi kalmadı’’

“Arama-kurtarma devam ediyor”
Bakan Murat Kurum, arama- kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, kentte ilk dakikadan itibaren arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bina sayısının bin 324 olduğunu AFAD’ın öncülüğünde şu anda 18 enkazda devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün depremin 8’inci gününde, 186’ıncı saatindeyiz. Biraz önce Kahramanmaraş’ımızdan geldik, 1 gün önce de Hatay’daydık. Hem Hatay Antakya, Serinyol ve Samandağ’da; hem de Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan’da, bakanlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla koordinasyon toplantılarımızı yaptık.

Depremin yaralarını bir an önce sarmak için atacağımız adımları, yapacağımız yeni yuvalarımızı ve dükkanlarımızı inşa edeceğimiz yerleri hep birlikte istişare ettik. Şimdi de tekrar Gaziantep’teyiz. Gaziantep’te can kaybı sayımız 3 bin 531’e ulaştı. Arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda afetten kurtarılan kardeşlerimizin sayısı 15 bin 10 oldu.

Kardeşlerimizin hastanelerimizdeki tedavi süreçlerini, anbean takip ediyoruz. Gaziantep’te ilk dakika itibariyle, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bina sayısı bin 324’tü. AFAD’ın öncülüğünde şu anda 18 enkazda, 3 bin 644 arama kurtarma personelimiz şu dakikada kardeşlerimizi çıkarmak için çalışıyor.

Toplamda ise 23 bin 59 arama kurtarma personeli ve gönüllü kardeşimizle, hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Gaziantep’te 159 saat sonra çıkan Saadet kızımız, 170 saat sonra çıkan 40 yaşındaki Sibel kardeşimiz milletimize hakikaten büyük moral olmuşlardı. Biraz önce Kahramanmaraş’ta bir kardeşimizden daha 185. saatte bir müjde daha aldık. 10 yaşındaki Ayça kızımızın haberi hepimizi, tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Enkazdan kurtarılan kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Sahra Çadırlarımız ve Sahra Hastanemiz 7/24 hizmet veriyor. Yine 22 bin 51 çadırımızı kurduk. İhtiyaç doğrultusunda bu sayıyı 35 bine çıkaracağız"

Ensonhaber

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