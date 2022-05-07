Bahçesaray yolunda Mayıs karı sürücülerin zincir takmasına neden oldu
Van-Bahçesaray yolunda kar yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı yolda sürücüler zincir takarak yola devam etti.
Van’da hafta başından buyana belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde dün öğleden sonra etkili olmaya başladı. Van’da ilçeye gitmeye çalışın vatandaşlar yoğun kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Van-Bahçesaray kara yolundaki sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.
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