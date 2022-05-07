Bahçesaray yolunda Mayıs karı sürücülerin zincir takmasına neden oldu

Van’da hafta başından buyana belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde dün öğleden sonra etkili olmaya başladı. Van’da ilçeye gitmeye çalışın vatandaşlar yoğun kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Van-Bahçesaray kara yolundaki sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.