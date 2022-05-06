Bahçesaray yolunda Mayıs karı etkili oldu
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Van- Bahçesaray kara yolunda sürücüler araçlarına zincir takarak şehir merkezine geldi.
Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda vatandaşın yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riski nedeniyle 3 ay boyunca ulaşıma kapatıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol 17 Nisan'da ulaşıma açıldı. hafta başından bu yana merkezde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde etkili oluyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Van-Bahçesaray kara yolundaki sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak şehir merkezine geldi.
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