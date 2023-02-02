Bahçesaray'da yatırımlar masaya yatırıldı

Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu Başkanlığında, 2023 yılında ilçede yapılacak olan içme suyu, tarımsal yatırım ve hizmetlerle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

ÇEVRE 02.02.2023, 09:44
Bahçesaray'da yatırımlar masaya yatırıldı

Toplantıya Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Kaymakamı Onur Alimoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ve mahalle muhtarları katıldı.

"GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPARAK VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINI EN AZA İNDİRECEĞİZ"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, "2019 yılından günümüze Belediyemiz, İlçe Kaymakamlığımız, Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz koordinesiyle ilçemizdeki içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sorun ve eksiklikler giderilerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldıracak hizmet ve çalışmalar yaptık. Göreve gelmeden önce mahalleleri ziyaret ettiğimizde vatandaşlarımız tarafından altyapı ve tarımsal çalışmalar konusunda eleştiriler alıyorduk. Göreve geldiğimizde, kanalizasyonsuz, susuz, tarımsal yolu ve sulama kanalı olmayan hiçbir yer kalmayacak dedik ve koordineyle çalıştığımız kurumlarımızın da destekleriyle bu sorunların büyük bir bölümünü ortadan kaldırdık.

Şu anda hane ve mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde vatandaşlarımızdan olumlu cevaplar alıyor ve mutlu oluyoruz. Bugün yaptığımız istişare toplantısında eksik kalan ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirmesini yaptık. İnşallah 2023 yılında gerekli çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın sorunlarını en aza indirip, Cumhuriyetimizin 100. yılına hazır bir şekilde gireceğiz.

İlçemizin sorunlarını gidermek amacıyla bizden desteklerini esirgemeyen başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı başta olmak üzere, İlçe Kaymakamımız Onur Alimoğlu'na, VASKİ Genel Müdürümüz Ülker Cem Kaplan'a, Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Yusuf Altun'a ve vatandaşlarımızın sorunlarının tespiti ve giderilmesinde aktif rol alan Mahalle Muhtarlarımıza teşekkür ederim. Düzenlenen bu toplantının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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