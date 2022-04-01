Bahçesaray belediyesinden bahar temizliği
Van'ın Bahçesaray Belediyesi, bahar mevsimiyle birlikte cadde ve sokakları yıkayarak temizlemeye başladı.
İlk bahar kendini hissettirmesiyle birlikte Bahçesaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yol yıkama çalışmaları; cadde ve ara sokaklarda gün boyunca sürdü. Ana arterlerde ve kaldırımlarda oluşan çamur kalıntıları temizlenirken, çalışmaların hazırlanan program çerçevesinde devam edileceği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilip, cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkama çalışmalarını Belediye Başkanı Meki Arvas, beraberinde Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ile birlikte yerinde takip etti.
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|30
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|30
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|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
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|30
|38
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|30
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|30
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|30
|20
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|28
|59
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|28
|49
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|27
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|38
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|35
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|28
|35
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|28
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|28
|59
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|51
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